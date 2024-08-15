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В Гродно при пожаре в квартире погиб ее хозяин

15 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно горела квартира, ее хозяин от ожогов скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по улице Пушкина в Гродно поступило в 23.12 на линию 101. Взволнованная женщина сообщила, что из соседней квартиры идет дым.

Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что загорание произошло в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Спасатели вскрыли запертую изнутри дверь. При проведении разведки на полу в ванной комнате они обнаружили в бессознательном состоянии 49-летнего хозяина квартиры.

Мужчину вынесли на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. С термическими ожогами 85% тела его госпитализировали. Позже он скончался в больнице.

Работники МЧС потушили огонь. По их версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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