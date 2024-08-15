Как сообщал ранее «СитиТрафик», бывший директор ГБУ «Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» использовала средства фонда оплаты труда с нарушениями. С января 2019 по декабрь 2022 года она ежемесячно начисляла и выплачивала дополнительные премии 4 медикам, часть из которых те передавали ей. Сотрудникам руководитель говорила, что эти средства расходуются на нужды учреждения.