Как сообщал ранее «СитиТрафик», бывший директор ГБУ «Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» использовала средства фонда оплаты труда с нарушениями. С января 2019 по декабрь 2022 года она ежемесячно начисляла и выплачивала дополнительные премии 4 медикам, часть из которых те передавали ей. Сотрудникам руководитель говорила, что эти средства расходуются на нужды учреждения.
Кроме того, она оформила фиктивное совместительство в должности врача — хирурга и получала это зарплату и стимулирующие выплаты. На протяжении 6 лет она устанавливала себе максимальный размер надбавки за интенсивность и напряженность работы.
В отношении 59-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Ее уволили по представлению прокуратуры Тольятти в связи с утратой доверия.
Общая сумма причиненного ущерба более 2,2 млн рублей.
Как сообщили 15 августа 2024 года в прокуратуре Самарской области, обвиняемой был вынесен приговор.
Приняв во внимание наличие смягчающих обстоятельств и частичное возмещение ущерба в размере 460 тыс. рублей, суд отправил ее на 2,5 года в колонию общего режима.
На квартиру стоимостью более 4 млн рублей, принадлежащую женщине, наложен арест. Он будет сохранен до решения вопроса о полном возмещении причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.