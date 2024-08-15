Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего директора панси­оната для ветеранов труда Тольятти отправили в колонию на 2,5 года

Женщину признали виновной в присвоении денег в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщал ранее «СитиТрафик», бывший директор ГБУ «Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» использовала средства фонда оплаты труда с нарушениями. С января 2019 по декабрь 2022 года она ежемесячно начисляла и выплачивала дополнительные премии 4 медикам, часть из которых те передавали ей. Сотрудникам руководитель говорила, что эти средства расходуются на нужды учреждения.

Кроме того, она оформила фиктивное совместительство в должности врача — хирурга и получала это зарплату и стимулирующие выплаты. На протяжении 6 лет она устанавливала себе максимальный размер надбавки за интенсивность и напряженность работы.

В отношении 59-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Ее уволили по представлению прокуратуры Тольятти в связи с утратой доверия.

Общая сумма причиненного ущерба более 2,2 млн рублей.

Как сообщили 15 августа 2024 года в прокуратуре Самарской области, обвиняемой был вынесен приговор.

Приняв во внимание наличие смягчающих обстоятельств и частичное возмещение ущерба в размере 460 тыс. рублей, суд отправил ее на 2,5 года в колонию общего режима.

На квартиру стоимостью более 4 млн рублей, принадлежащую женщине, наложен арест. Он будет сохранен до решения вопроса о полном возмещении причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.