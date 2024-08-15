Виновника лесного пожара осудили в Иркутской области

В Слюдянском районе Иркутской области вынесли приговор 41-летнему жителю соседнего Иркутского района, которого признали виновным в лесном пожаре, причинившем ущерб на 4,2 млн рублей, рассказали irk.aif.ru в региональной прокуратуре.
6 мая 2023 года мужчина, не имея разрешительных документов, остановился заночевать на территории Прибайкальского национального парка — в районе тоннеля на Кругобайкальской железной дороге недалеко от мыса Хабартуй.
Разводя огонь, мужчина по неосторожности устроил пожар — пламя перекинулось на лесную подстилку и деревья. Огонь уничтожил 18 га растительности. Свою вину он признал, но с суммой ущерба не согласился. Однако в итоге суд постановил взыскать с невольного поджигателя все 4", миллиона, плюс оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье — 4 года лишения свободы.