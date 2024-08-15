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Пермяк будет осужден за мошенничество с использованием поддельных печатей

Ранее судимый житель Перми 1983 года рождения обвиняется в серии преступлений: подделка официального документа, приобретение поддельных печатей государственных органов, мошенничество.

Источник: AP 2023

По данным полиции, мужчина, используя торговую площадку в сети интернет, предлагал услуги регистрации по месту жительства. С помощью ранее приобретенных поддельных печатей государственных органов, пермяк изготовлял фиктивные справки о регистрации.

За свои услуги он получал денежное вознаграждение от пяти до 15 тысяч рублей. При этом потерпевшие не знали, что полученные ими документы являются фиктивными.

«Оперативники Управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Перми при силовой поддержке спецназа задержали обвиняемого с поличным весной прошлого года. Фигурант арендовал офис в одном из бизнес-центров Перми. В ходе обысков полицейские изъяли поддельные печати, документы, сим-карты, ноутбуки, телефоны и денежные средства», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следствием установлено 44 потерпевших, причиненный им ущерб превысил 310 тысяч рублей. Вскоре уголовное дело будет направлено в суд.