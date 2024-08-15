Пермяк будет осужден за мошенничество с использованием поддельных печатей

«Оперативники Управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Перми при силовой поддержке спецназа задержали обвиняемого с поличным весной прошлого года. Фигурант арендовал офис в одном из бизнес-центров Перми. В ходе обысков полицейские изъяли поддельные печати, документы, сим-карты, ноутбуки, телефоны и денежные средства», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.