Пермяк будет осужден за мошенничество с использованием поддельных печатей

По данным полиции, мужчина, используя торговую площадку в сети интернет, предлагал услуги регистрации по месту жительства. С помощью ранее приобретенных поддельных печатей государственных органов, пермяк изготовлял фиктивные справки о регистрации.
За свои услуги он получал денежное вознаграждение от пяти до 15 тысяч рублей. При этом потерпевшие не знали, что полученные ими документы являются фиктивными.
«Оперативники Управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Перми при силовой поддержке спецназа задержали обвиняемого с поличным весной прошлого года. Фигурант арендовал офис в одном из бизнес-центров Перми. В ходе обысков полицейские изъяли поддельные печати, документы, сим-карты, ноутбуки, телефоны и денежные средства», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следствием установлено 44 потерпевших, причиненный им ущерб превысил 310 тысяч рублей. Вскоре уголовное дело будет направлено в суд.