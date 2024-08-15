Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением детей в Волжском

Группа несовершеннолетних на протяжении длительного времени держит в страхе других детей. Подростки избивают ребят помладше и отбирают у них имущество. Некоторым пострадавшим пришлось обратиться за медпомощью.
При этом известно, что подростки агрессивно реагируют на замечания взрослых и угрожают им. Ситуация с бандой не разрешена, поэтому привлекла внимание главы центрального аппарата ведомства Александра Бастрыкина, сообщили в пресс-службе СУ СКР.
В настоящее время инициирована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить о промежуточных результатах и принятом решении.