Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением детей в Волжском

При этом известно, что подростки агрессивно реагируют на замечания взрослых и угрожают им. Ситуация с бандой не разрешена, поэтому привлекла внимание главы центрального аппарата ведомства Александра Бастрыкина, сообщили в пресс-службе СУ СКР.