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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением детей в Волжском

В городе-спутнике Волгограда группа подростков систематически нападает на детей. Ситуация привлекла внимание главы СК России.

Группа несовершеннолетних на протяжении длительного времени держит в страхе других детей. Подростки избивают ребят помладше и отбирают у них имущество. Некоторым пострадавшим пришлось обратиться за медпомощью.

При этом известно, что подростки агрессивно реагируют на замечания взрослых и угрожают им. Ситуация с бандой не разрешена, поэтому привлекла внимание главы центрального аппарата ведомства Александра Бастрыкина, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

В настоящее время инициирована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить о промежуточных результатах и принятом решении.

СК