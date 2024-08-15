В Уфе приговорили к 10 и 11 годам тюрьмы двоих узбекистанцев, которые подожгли ночной клуб

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в ночном клубе Меet Point. Охранник не пустил двоих пьяных мужчин в заведение, после чего молодые люди решились на месть: купили бензин в ближайшем АЗС, облили им вход клуба, охранника и подожгли. В результате охраннику вовремя удалось скрыться, а сотрудники заведения самостоятельно потушили возгорание.