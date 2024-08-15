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В Уфе приговорили к 10 и 11 годам тюрьмы двоих узбекистанцев, которые подожгли ночной клуб

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Двоих мигрантов из Узбекистана осудили на 10 и 11 лет за поджог клуба в Уфе, в который их отказались пустить, и покушение на убийство его охранника.

Источник: СУ СК России по Башкирии

По информации следственного управления Следственного комитета по Башкортостану, с обвиняемых также взыскали 200 тысяч рублей.

«Обоим осужденным надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в ночном клубе Меet Point. Охранник не пустил двоих пьяных мужчин в заведение, после чего молодые люди решились на месть: купили бензин в ближайшем АЗС, облили им вход клуба, охранника и подожгли. В результате охраннику вовремя удалось скрыться, а сотрудники заведения самостоятельно потушили возгорание.

Злоумышленники планировали улететь в Москву, но их задержали в аэропорту. Им было предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.