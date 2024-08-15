Бывшего главу севастопольского лесхоза обвинили в растрате бюджета

Природоохранная прокуратура города Севастополя проверила бывшего руководителя ГАУ «Севастопольский лесхоз» на предмет злоупотребления служебными полномочиями. Против него завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.
Экс-директор государственного лесхоза заключал фиктивные договора на проведение работ. На это выделялись деньги из бюджета. Однако на деле никакие работы не проводились.
В декабре 2020 он заключил госконтракт с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на пересадку редких краснокнижных растений на месте строительства дороги. Из бюджета поступили средства на спасение этих растений. В итоге, никто ничего пересаживать не стал.
Также в 2020 и 2021 он без конкурса заключил договоры с субъектом хозяйствования для расчистки русел двух рек. Однако и здесь никто ничего не сделал.
«В декабре 2020 года и в июле 2021 года исполняющий обязанности директора ГАУ “Севастопольский лесхоз” незаконно, в отсутствие конкурсных процедур, заключил договоры с субъектом хозяйствования на выполнение работ по расчистке участков русел рек Бельбек и Черная. Указанные договоры также оплачены за счет бюджетных средств, но фактически субъектом хозяйствования не выполнялись», — сообщает прокуратура.
По данным прокуратуры, всего на фиктивные работы потрачено 20 миллионов рублей из бюджета.