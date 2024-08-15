Бывшего главу севастопольского лесхоза обвинили в растрате бюджета

В декабре 2020 он заключил госконтракт с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на пересадку редких краснокнижных растений на месте строительства дороги. Из бюджета поступили средства на спасение этих растений. В итоге, никто ничего пересаживать не стал.