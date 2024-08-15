Безработный водитель выстрелил в сотрудника МЧС в Петербурге

«Спустя несколько часов был задержан 50-летний неработающий житель Сестрорецка. Установлено, что задержанный во время дорожного конфликта, выйдя из своего автомобиля, выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся», — рассказали в полиции.