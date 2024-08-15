Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безработный водитель выстрелил в сотрудника МЧС в Петербурге

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Петербурга задержала 50-летнего дебошира из Сестрорецка, который устроил стрельбу на дороге. Инцидент произошел вечером 14 августа.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, водитель на «БМВ» выстрелил в 44-летнего водителя — конфликт произошел близ 24 километра КАД (внутренняя сторона, около города Бугры).

«Спустя несколько часов был задержан 50-летний неработающий житель Сестрорецка. Установлено, что задержанный во время дорожного конфликта, выйдя из своего автомобиля, выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным «Фонтанки» пострадавший — сотрудник МЧС из Токсово. В момент нападения с ним в машине была его дочь подросток. Помимо стрельбы дебошир также ударил оппонента рукояткой пистолета.