Безработный водитель выстрелил в сотрудника МЧС в Петербурге

Полиция Петербурга задержала 50-летнего дебошира из Сестрорецка, который устроил стрельбу на дороге. Инцидент произошел вечером 14 августа.
Как сообщает пресс-служба МВД региона, водитель на «БМВ» выстрелил в 44-летнего водителя — конфликт произошел близ 24 километра КАД (внутренняя сторона, около города Бугры).
«Спустя несколько часов был задержан 50-летний неработающий житель Сестрорецка. Установлено, что задержанный во время дорожного конфликта, выйдя из своего автомобиля, выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
По данным «Фонтанки» пострадавший — сотрудник МЧС из Токсово. В момент нападения с ним в машине была его дочь подросток. Помимо стрельбы дебошир также ударил оппонента рукояткой пистолета.