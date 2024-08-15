В Азове произошло массовое отравление фаст-фудом

В эфире телеканала начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Ирина Гарькавая рассказала о вспышке кишечного отравления. Отравились стрит-фудом шесть жителей Азова и один житель Азовского района, все они были госпитализированы.
В больнице у большей части госпитализированных выявлен сальмонеллез. Предположительно, бактерии могли быть в просроченных или испорченных продуктах, из которых готовили фаст-фуд.
На предприятии, где была куплена еда, прошли проверки и были выявлены много грубых нарушений в содержании продуктов. Материалы проверки переданы в суд.