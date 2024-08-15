Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азове произошло массовое отравление фаст-фудом

В Азове острая кишечная инфекция обнаружена у семерых жителей. Все они употребляли уличную еду. Об этом в сообщает телекомпания «Пульс».

В эфире телеканала начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Ирина Гарькавая рассказала о вспышке кишечного отравления. Отравились стрит-фудом шесть жителей Азова и один житель Азовского района, все они были госпитализированы.

В больнице у большей части госпитализированных выявлен сальмонеллез. Предположительно, бактерии могли быть в просроченных или испорченных продуктах, из которых готовили фаст-фуд.

На предприятии, где была куплена еда, прошли проверки и были выявлены много грубых нарушений в содержании продуктов. Материалы проверки переданы в суд.