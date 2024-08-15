В Казани кафе «Азу» закрыли из-за кишечной инфекции

В Казани по решению суда закрыли кафе «Азу». Причиной стали шесть случаев регистрации кишечной инфекции у посетителей, сообщили в Роспотребнадзоре республики.
Во время эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения требований к организации питания населения: обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах, условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья не соблюдались, помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии (остатки пищи на полу и оборудовании, наличие мух). Кроме того сотрудники заведения не прошли медицинский осмотр.
Помимо этого были взяты пробы, которые показали наличие бактерий группы кишечной палочки в 11 образцах пищевой продукции и семи смывах с объектов внешней среды. В одной пробе готовой продукции (азу) обнаружена сальмонелла, которая также была найдена при лабораторном обследовании четырёх сотрудников кафе и заболевших.
Дело было рассмотрено в Вахитовском районном суде. На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе «Азу», составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Деятельность заведения приостановлена на 30 суток.