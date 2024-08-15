В Казани кафе «Азу» закрыли из-за кишечной инфекции

Во время эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения требований к организации питания населения: обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах, условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья не соблюдались, помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии (остатки пищи на полу и оборудовании, наличие мух). Кроме того сотрудники заведения не прошли медицинский осмотр.