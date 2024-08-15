В Феодосии горит закрытый полигон ТБО

«Огнеборцы локализовали пожар на территории не действующего полигона ТБО в ГО Феодосия, за пределами села Виноградное», — говорится в Феодосии.
Площадь пожара на данный момент составляет 200 «квадратов». На месте работают 17 спасателей, пять единиц спецтехники. Причины возгорания выяснят эксперты.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель начальника республиканского главка МЧС Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.