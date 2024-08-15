Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии горит закрытый полигон ТБО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. На территории не действующего полигона ТБО под Феодосией произошел пожар, на месте работают спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

«Огнеборцы локализовали пожар на территории не действующего полигона ТБО в ГО Феодосия, за пределами села Виноградное», — говорится в Феодосии.

Площадь пожара на данный момент составляет 200 «квадратов». На месте работают 17 спасателей, пять единиц спецтехники. Причины возгорания выяснят эксперты.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель начальника республиканского главка МЧС Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.

пожары