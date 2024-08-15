Отдала последнее — что собирала на похороны. В Минске задержан курьер телефонных мошенников

За помощью к правоохранителям обратилась пожилая минчанка, которую обманули мошенники. Пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница якобы стала виновницей ДТП. Она будто бы переходила дорогу на красный свет светофора, чем спровоцировала столкновение автомобилей, в котором пострадали пассажиры. Сама виновница также якобы получила травмы, а для того, чтобы избежать наказания и получить должную медицинскую помощь, нужны деньги. Пенсионерка передала прибывшему курьеру $1,7 тыс. и 750 евро.



«Один из звонивших сказал, что нужно отдать Br80 тыс. Другой сказал — Br40 тыс. Я им сказала, что у меня больше ничего нет. Только на памятник осталось. И я им отдала последнее», — рассказал заявительница.



Оперативники по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 20-летний иностранец. Он пояснил, что объявление о криминальной подработке нашел в тематической группе мессенджера. Деньги фигурант успел передать посреднику, а вот посетить по указке аферистов второй адрес — нет, так как был задержан оперативниками.



Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.