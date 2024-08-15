В Воронеже полицейские озвучили детали ДТП с ребенком на улице Крынина

Воронежские полицейские озвучили детали ДТП со сбитым ребенком на улице Крынина. Юного 11-летнего велосипедиста сбил автомобиль BMW 3-Series 320i xDrive под управлением 18-летнего водителя. Ребенка с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг, 15 августа.
ДТП случилось около 19:30 у дома № 6 по Олимпийскому бульвару. Машина двигалась по улице Крынина со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Шишкова. Ребенок переезжал проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. По словам очевидцев, юный велосипедист ехал на «красный». На опубликованных РИА «Воронеж» кадрах видно, что водитель ударил по тормозам, но автомобиль не успел значительно снизить скорость. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.