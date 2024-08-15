В Воронеже полицейские озвучили детали ДТП с ребенком на улице Крынина

ДТП случилось около 19:30 у дома № 6 по Олимпийскому бульвару. Машина двигалась по улице Крынина со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Шишкова. Ребенок переезжал проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. По словам очевидцев, юный велосипедист ехал на «красный». На опубликованных РИА «Воронеж» кадрах видно, что водитель ударил по тормозам, но автомобиль не успел значительно снизить скорость. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.