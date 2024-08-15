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В Узденском районе при пожаре погиб пенсионер

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе при пожаре погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Трагедия произошла в ночь на 15 августа в деревне Чирвоная Нива Узденского района Минской области. В 3.41 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На месте происшествия обнаружен погибший пенсионер 1933 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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