Трагедия произошла в ночь на 15 августа в деревне Чирвоная Нива Узденского района Минской области. В 3.41 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На месте происшествия обнаружен погибший пенсионер 1933 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
В Узденском районе при пожаре погиб пенсионер
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе при пожаре погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Трагедия произошла в ночь на 15 августа в деревне Чирвоная Нива Узденского района Минской области. В 3.41 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На месте происшествия обнаружен погибший пенсионер 1933 года рождения.