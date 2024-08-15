В Узденском районе при пожаре погиб пенсионер

Трагедия произошла в ночь на 15 августа в деревне Чирвоная Нива Узденского района Минской области. В 3.41 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На месте происшествия обнаружен погибший пенсионер 1933 года рождения.



Причины пожара и гибели устанавливаются.