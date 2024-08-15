Дело о двойном убийстве на ферме ушло в суд

В ходе драки мужчина нанес оппоненту не менее 25 ударов ножом, от которых тот упал на землю, потерял сознание, не подавая признаков жизни. После этого нападавший набросился на пожилого мужчину, собиравшего неподалеку металлолом. Опасаясь, что прохожий стал очевидцем преступления, он множество раз ударил его ножом и подобранной тут же кувалдой. Убедившись, что пенсионер скончался, злоумышленник вернулся к первому потерпевшему и нанес ему девять ударов кувалдой.