«Убегала от собаки и запрыгнула на статую»: дедушка погибшей 6-летней Лизы озвучил свою версию трагедии

«Я пришел к выводу, что собака, видимо, каким-то образом агрессировала в углу двора, она выхватила кусочек штанишки, порвала его. Ребенок начал убегать. Видимо, собака хватала за волосики ребенка. Она бежала и потеряла тапочек. Один тапочек находился у сетки ограды. Я начал анализировать, почему тапочек находился там и как это связано с какими-то ранами. Ячейка сетки рабица полностью по своей конфигурации совпадала с небольшим следом, который находился у Лизы на лбу. Видимо, убегая она ударилась о сетку лбом. След абсолютно идентичен по размеру и углам. Видимо, убегая от собаки, ребенок запрыгнул на статую, упал оттуда и получил смертельную травму — перелом шейных позвонков. Она находилась в этот момент в состоянии клинической смерти. Ребенок получил остальные раны от зубов собаки, находясь в состоянии клинической смерти. И мы предполагаем, что собака пыталась вытянуть ее из-под статуи», — рассказал свою версию произошедшего Рыжаков.