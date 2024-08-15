Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки в Суджанском районе Курской области

«На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт — Мартыновка — мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем», — сказал генерал-майор.
По его словам, всего противник бросил на Курскую область около 12 тысяч человек, и сейчас ВСУ продолжают снимать силы с передовой и используют резервы, чтобы направить их на российский регион.
«Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днем силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно. То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», — добавил Алаудинов.
Говоря о ситуации в самой Судже, генерал сообщил, что ВСУ не контролируют город целиком, там есть российские формирования.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область.
Шестого августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских подразделений и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Как указывал накануне Алаудинов, перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.