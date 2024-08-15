По предварительной информации, сегодня около 7.40 28-летний водитель Volkswagen проезжая нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на улице Социалистической, сбил 63-летнюю женщину.
Пенсионерка с полученными телесными повреждениями доставлена в больницу для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ и следственно-оперативная группа.
Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Минске
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 7.40 28-летний водитель Volkswagen проезжая нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на улице Социалистической, сбил 63-летнюю женщину.