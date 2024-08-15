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Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Минске

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 7.40 28-летний водитель Volkswagen проезжая нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на улице Социалистической, сбил 63-летнюю женщину.

Пенсионерка с полученными телесными повреждениями доставлена в больницу для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ и следственно-оперативная группа.