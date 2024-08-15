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Нелегальных банкиров задержали в Нижнем Новгороде

В общей сложности компания заработала более 27 млн рублей.

Нижегородские правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Согласно информации, преступники получали неконтролируемые налоговыми органами деньги, таким образом снижая налоговые отчисления. Для этого они открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. За свои услуги преступники брали не менее 14%. Таким образом, доход организации превысил 27 млн рублей.

Сотрудники Росгвардии провели 24 обыска и задержали подозреваемых. За время мероприятий они изъяли 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты и электронные носители информации.

На данный момент заведено уголовное дело. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.