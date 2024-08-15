Нелегальных банкиров задержали в Нижнем Новгороде

Согласно информации, преступники получали неконтролируемые налоговыми органами деньги, таким образом снижая налоговые отчисления. Для этого они открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. За свои услуги преступники брали не менее 14%. Таким образом, доход организации превысил 27 млн рублей.