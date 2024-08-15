От удара качели едва не умер мальчик из Павлодарской области

«В начале июля ребенка на игровой площадке ударили качели в область живота. Сразу после происшествия за медицинской помощью не обращались, поскольку видимых серьезных повреждений не наблюдалось. Спустя неделю состояние ребенка значительно ухудшилось», — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области в четверг.