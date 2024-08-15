От удара качели едва не умер мальчик из Павлодарской области

«В начале июля ребенка на игровой площадке ударили качели в область живота. Сразу после происшествия за медицинской помощью не обращались, поскольку видимых серьезных повреждений не наблюдалось. Спустя неделю состояние ребенка значительно ухудшилось», — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области в четверг.
Ультразвуковая диагностика выявила наличие большого количества крови в брюшной полости у трехлетнего мальчика из города Аксу. Он получил тупую травму живота, ушибы внутренних органов, полный разрыв правой доли печени, открылось внутреннее кровотечение. У ребенка диагностировали также отек легких и геморрогический шок второй степени.
В ведомстве рассказали, что по экстренным показаниям прибывшая в Аксу из Павлодарской областной детской больницы бригада врачей провела операцию. Затем в сопровождении докторов мальчика госпитализировали в реанимацию Павлодарской областной детской больницы.
«Учитывая серьезную травму — разрыв печени и массивную кровопотерю у ребенка на следующий день развился отек головного мозга. В последующие дни врачам — реаниматологам удалось купировать отек мозга и острую печеночную недостаточность», — дополнили в УЗО области.
Далее маленького пациента перевели в хирургическое отделение. В общей сложности ребенок провел в стационаре более месяца, из них неделю в реанимации.
«Сегодня ребенка выписывают. Он уже практически здоров, но необходимо наблюдение хирурга и гематолога», — резюмировали в УЗО области.
По мнению докторов, обращаться за медицинской помощью после травм важно немедленно, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными.