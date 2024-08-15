В Термезе вынесли приговор рецидивисту и его сыну за махинации с продажей автомобилей

Организатор преступного замысла вошел в доверие к жительнице Ташкента, после чего взял у нее несколько автомобилей Cobalt и Lacetti в рассрочку. Злоумышленник, не закрыв выплаты женщине и не имея документов на машины, продал три из них за 56, 44 и 46 миллионов сумов третьим лицам.