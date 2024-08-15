В Термезе вынесли приговор рецидивисту и его сыну за махинации с продажей автомобилей

По информации пресс-службы Верховного суда, четверо сообщников в преступном сговоре незаконно продавали автомобили, которые брали в рассрочку. Не получив документы на машины и не закрыв выплаты, мужчины продавали их третьим лицам. Полученные средства они использовали в своих целях.
Организатор преступного замысла вошел в доверие к жительнице Ташкента, после чего взял у нее несколько автомобилей Cobalt и Lacetti в рассрочку. Злоумышленник, не закрыв выплаты женщине и не имея документов на машины, продал три из них за 56, 44 и 46 миллионов сумов третьим лицам.
Отмечается, что ранее гражданин уже был трижды судим.
В процессе судебных разбирательств также выяснилось, что группа злоумышленников использовала эти же автомобили, взятые в рассрочку, в качестве залога для покупки скота.
58-летнего рецидивиста и его сына обвинили в мошенничестве. Мужчине дали шесть с половиной лет лишения свободы, его сына осудили на четыре года тюремного заключения, а третьего сообщника приговорили к трем годам исправительных работ.