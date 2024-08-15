Покурил. При пожаре в Новороссийске погибла женщина, обгорели 15 квартир

«Этот человек спалил квартиру моей бабушки. Кто теперь за это отвечать будет? Спасибо соседям, которые помогли выбраться бабуле, — рассказала kuban.aif.ru Алина Шендрик. — Что с этого человека можно взять?! Он неблагополучный, пьющий. Его не раз просили убрать хлам с балкона, но он только огрызался в ответ».