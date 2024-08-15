Покурил. При пожаре в Новороссийске погибла женщина, обгорели 15 квартир

Устроившие посиделки с алкоголем новороссийцы не предполагали, что все закончится пожаром и гибелью пожилой соседки. Кроме того, бушующий в многоэтажке огонь повредил 15 квартир. Ущерб еще предстоит подсчитать их владельцам. Причиной же всего стала непотушенная сигарета. Подробности — в нашем материале.
Пламя распространялось стремительно.
Информация о полыхающей на улице Волочаевской высотке появилась в городских пабликах ближе к полуночи 12 августа.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, диспетчеру сообщение о пожаре поступило в 23:24. Спустя восемь минут первые подразделения были возле горящего девятиэтажного дома.
По словам очевидцев, пламя на четвертом этаже многоэтажки разгоралось быстро, но прибывшие пожарные не могли добраться до горящего дома из-за плотно припаркованных возле него машин. Когда это все-таки удалось, половина огнеборцев приступила к ликвидации огня, остальные отправились искать в квартирах людей.
В МЧС уточнили, что ровно в полночь пламя было локализовано на площади 60 квадратных метров, спустя еще 15 минут открытое горение ликвидировали. Полностью огонь потушили 13 августа в 00:42. На месте работали 17 человек при помощи четырех пожарных машин.
К сожалению, в одной из пострадавших от огня квартир от отравления угарным газом погибла женщина.
«Погибла наша бабушка, ей было 87 лет… бабушка Рая», — написала в соцсетях ее внучка Елена.
Кроме этого, пламя повредило и уничтожило более 15 квартир и имущество в них. В МЧС предварительной причиной возгорания сразу назвали неосторожное обращение с огнем.
Гори синим пламенем?
Виновника установили быстро — им оказался один из жильцов многоэтажного дома. Кстати, до квартиры любителя покурить огонь не дошел.
Следственный отдел по Новороссийску в отношении мужчины возбудил уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности пенсионерке (ч.1 ст. 109 УК РФ), уничтожении и повреждении по неосторожности чужого имущества (ст. 168 УК РФ)», — прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.
По версии следствия, поздно вечером 12 августа фигурант пришел к соседу по дому. Мужчины выпивали, после хозяин вышел на улицу, а гость уснул с непотушенной сигаретой.
Проснувшись, он увидел задымление в комнате, но вместо того, чтобы принять меры к тушению начинающегося пожара, просто ушел. В экстренные службы при этом он не позвонил, никого из соседей о ЧП оповещать не стал. Когда огонь вышел за пределы квартиры, это увидели жильцы дома и вызвали пожарных.
Отпираться не стал.
Фигурант уголовного дела на допросе сразу признал свою вину, он задержан. По делу назначен рад экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося: судебно-медицинские, пожарно-технические и оценочные.
Тем временем собственники пострадавших квартир иллюзий не питают — вероятнее всего, восстанавливать все придется своими силами и за свой счет.
«Этот человек спалил квартиру моей бабушки. Кто теперь за это отвечать будет? Спасибо соседям, которые помогли выбраться бабуле, — рассказала kuban.aif.ru Алина Шендрик. — Что с этого человека можно взять?! Он неблагополучный, пьющий. Его не раз просили убрать хлам с балкона, но он только огрызался в ответ».
Квартира ее бабушки находится выше очага возгорания, в ней полностью сгорел балкон. Пожарные запретили на него выходить, так как опасаются обрушения. Кроме того, частично выгорела и комната.
Алина очень благодарна соседскому мальчику, который вытащил на улицу ее надышавшуюся дымом бабушку. Приехавшая бригада скорой помощи оказала помощь пожилой женщине.
Пенсионерка сейчас находится у живущей в Новороссийске дочери, а близкие пытаются отмыть ее квартиру от сажи и копоти. Осложняет это отсутствие воды в доме, которую набрать можно только утром и вечером в течение получаса.
Другие погорельцы разъехались по родственникам, но большая часть осталась в обгоревших квартирах, пытаясь привести их в порядок и наладить быт заново.