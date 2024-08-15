Пожар произошел в одном из баров в центре Ростова-на-Дону, есть пострадавший

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на проспекте Кировском несколько дней назад, еще 12 августа. Около 4:23 во время работы заведения на стеллаже внезапно вспыхнула пиробумага. Пламя на одном квадратном метре оперативно потушили прибывшие пожарные.