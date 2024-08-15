Пожар произошел в одном из баров в центре Ростова-на-Дону, есть пострадавший

В центре Ростова-на-Дону из-за возгорания эвакуировали 15 посетителей бара. Кроме того, ожоги рук и головы получил 21-летний парень, работавший за стойкой на выдаче напитков, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на проспекте Кировском несколько дней назад, еще 12 августа. Около 4:23 во время работы заведения на стеллаже внезапно вспыхнула пиробумага. Пламя на одном квадратном метре оперативно потушили прибывшие пожарные.
— На месте от МЧС работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Пострадавший сотрудник бара был госпитализирован в ожоговое отделение БСМП, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, при нарушении условий хранения пиробумага может моментально вспыхнуть, горение происходит даже при небольшом воздействии тепла и огня. Спасатели просят жителей региона быть предельно осторожными. Сообщать о пожаре следует по телефонам «101» или «112».