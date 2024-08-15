Шокирующий случай в Кишинёве: Отец зверски избил до полусмерти собственного сына — ребёнок в больнице

Шокирующий случай в Кишиневе. 10-летнего мальчика жестоко избил отец.
Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии после избиения отцом. Инцидент произошел вечером 14 августа, около 21:10, в квартире на бульваре Мирча чел Бэтрин в секторе Чеканы столицы, утверждают источники PulsMedia.MD.
Мальчика жестоко избил собственный отец, который, как утверждается, несколько раз ударил его кулаком в область головы, а затем его забрала машина скорой помощи и отвезла в больницу.
У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, двустороннюю ушиб нижней челюсти, а также мягких тканей головы с правой стороны.
Источники сообщают, что этот человек состоит на учете в полиции как знакомый агрессор.
— 14 августа в 20:50 в полицию Чекан поступил звонок, звонивший сообщил о том, что несовершеннолетний подвергся физическому насилию со стороны отца, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. — Полиция установила, что отец пришел домой пьяный и начал избивать 10-летнего ребенка, нанеся несколько ударов по разным частям тела. Несовершеннолетний был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину задержали на 72 часа. Все обстоятельства устанавливаются.