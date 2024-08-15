Шокирующий случай в Кишинёве: Отец зверски избил до полусмерти собственного сына — ребёнок в больнице

— 14 августа в 20:50 в полицию Чекан поступил звонок, звонивший сообщил о том, что несовершеннолетний подвергся физическому насилию со стороны отца, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. — Полиция установила, что отец пришел домой пьяный и начал избивать 10-летнего ребенка, нанеся несколько ударов по разным частям тела. Несовершеннолетний был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину задержали на 72 часа. Все обстоятельства устанавливаются.