Пьяная жительница Приморья устроила ДТП, в котором пострадали дети

Серьезное ДТП случилось на 2 км автодороги Душкино — Ливадия — Анна с подъездом к Южно-Морскому. В результате пострадали дети 5 и 13 лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля Toyota Allion не справилась с управлением и съехала с проезжей части с последующим опрокидыванием машины. В результате травмы получили дети 5 и 13 лет и 47-летняя пассажирка. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Установлено, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения. Ее стаж вождения составляет 10 лет. По факту ДТП проводится административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ — нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Всего за прошедшие сутки в Приморье зарегистрировано 79 ДТП. Из них 68 — с материальным ущербом, 11 — с пострадавшими. Погиб 1 человек, 19 человек получили травмы различной степени тяжести (из них 6 несовершеннолетних).
Напомним, в Артеме произошло смертельное ДТП, в результате которого 43-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.
Кроме того, лесозаводский районный суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признав его виновным в нарушении ПДД, приведшем к смертельному исходу. Установлено, что в мае 2023 года мужчина, управляя автомобилем Toyota Mark II, превысил скорость на улице Ленинской в Лесозаводске, не справился с управлением и съехал на тротуар, где наехал на двух несовершеннолетних.