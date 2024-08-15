Пьяная жительница Приморья устроила ДТП, в котором пострадали дети

Кроме того, лесозаводский районный суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признав его виновным в нарушении ПДД, приведшем к смертельному исходу. Установлено, что в мае 2023 года мужчина, управляя автомобилем Toyota Mark II, превысил скорость на улице Ленинской в Лесозаводске, не справился с управлением и съехал на тротуар, где наехал на двух несовершеннолетних.