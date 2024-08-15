Суд приговорил гражданку РФ и США Карелину к 12 годам колонии за госизмену

«Суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 300 тыс. рублей», — указано в сообщении в Telegram-канале.