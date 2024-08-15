Суд приговорил гражданку РФ и США Карелину к 12 годам колонии за госизмену

«Суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 300 тыс. рублей», — указано в сообщении в Telegram-канале.
Как установил суд, 24 февраля 2022 года Карелина по своей инициативе перевела денежные средства в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направились на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину.
Карелину задержали 20 февраля в Екатеринбурге. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ установили, что девушка причастна к оказанию финансовой помощи украинской организации, «направленной против безопасности нашей страны». Переводы денежных средств ВСУ она осуществляла «инициативно» с 2022 года. В суде Карелина признала свою вину, сообщили 7 августа.
Позже, 8 августа ее адвокат Михаил Мушаилов заявил, что Карелина хочет участвовать в обмене между странами после приговора.