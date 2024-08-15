В Крупском районе 70-летняя водитель пыталась дать взятку сотруднику ГАИ, возбуждено уголовное дело

В Крупском районе наряд ГАИ остановил автомобиль Geely Еmgrand. 70-летняя водитель легковушки превысила допустимую скорость на 29 км/ч.



Чтобы избежать наказания, нарушительница предложила сотруднику милиции Br40. Предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки женщина проигнорировала и оставила деньги на коробке переключения передач служебного автомобиля.



Водитель задержана. Следователи возбудили уголовное дело.