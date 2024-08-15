В Новосибирске ребенка увезла скорая после ДТП с «Ниссаном»

15 августа в Ленинском районе Новосибирска автомобиль столкнулся с мопедом, на котором ехал 15-летний ребенок.
— Примерно в 13 часов 05 минут водитель женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», двигалась по улице без названия. При повороте на улицу Стартовая у дома № 43/1 произошло столкновение с мопедом «Альфа», — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
В результате ДТП мальчика 2009 года рождения пришлось госпитализировать с травмами работникам скорой помощи.
На месте работает наряд ДПС. Специалистам предстоит установить обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что 13 августа в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил 14-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте.
Помимо этого, тем же днем в селе Рождественка Купинского района Новосибирской области 29-летний парень насмерть разбился на мотоцикле.