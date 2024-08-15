Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ребенка увезла скорая после ДТП с «Ниссаном»

Мальчик ехал на мопеде.

15 августа в Ленинском районе Новосибирска автомобиль столкнулся с мопедом, на котором ехал 15-летний ребенок.

— Примерно в 13 часов 05 минут водитель женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», двигалась по улице без названия. При повороте на улицу Стартовая у дома № 43/1 произошло столкновение с мопедом «Альфа», — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.

В результате ДТП мальчика 2009 года рождения пришлось госпитализировать с травмами работникам скорой помощи.

На месте работает наряд ДПС. Специалистам предстоит установить обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что 13 августа в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил 14-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте.

Помимо этого, тем же днем в селе Рождественка Купинского района Новосибирской области 29-летний парень насмерть разбился на мотоцикле.