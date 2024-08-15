В Новосибирске ребенка увезла скорая после ДТП с «Ниссаном»

— Примерно в 13 часов 05 минут водитель женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», двигалась по улице без названия. При повороте на улицу Стартовая у дома № 43/1 произошло столкновение с мопедом «Альфа», — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.