Следователи раскрыли подробности дела топ-менеджера КрасЖД

Напомним, что по версии следствия, глава железнодорожного предприятия лоббировал интересы коммерческих организаций, которые занимаются строительными работами на объектах железных дорог Красноярского края. От двух представителей коммерческих организаций он получил взятку в виде кровельного материала для использования при строительстве своего жилого дома на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.