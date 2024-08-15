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Следователи раскрыли подробности дела топ-менеджера КрасЖД

КРАСНОЯРСК, 15 августа, ФедералПресс. Заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Ивана Борисова арестовали. Он проходит обвиняемым по делу о взятке в размере свыше 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В качестве подозреваемых также допрошены представители двух коммерческих организаций», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, сейчас устанавливаются детали преступления.

Напомним, что по версии следствия, глава железнодорожного предприятия лоббировал интересы коммерческих организаций, которые занимаются строительными работами на объектах железных дорог Красноярского края. От двух представителей коммерческих организаций он получил взятку в виде кровельного материала для использования при строительстве своего жилого дома на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.