В Ростове начались новые слушания по делу экс-министра ЖКХ региона

Кировский районный суд Ростова-на-Дону начал новые разбирательства в отношении бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера. Судя по картотеке дел, первые слушания состоялись 14 августа.
Экс-чиновника подозревают в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), накануне его повторно арестовали в связи с обвинениями в очередных эпизодах нарушения закона. Предполагается, что в СИЗО подсудимый пробудет до 30 января 2025 года включительно.
Напомним, изначально Андрея Майера задержали из-за возможной причастности к неоправданным тратам при благоустройстве ростовского парка на улице Вересаева. Сообщалось, что при отсутствии внебюджетных средств на проведение работ специалист дал разрешение на использование бюджетных денег.
По итогам прошедших судебных разбирательств бывший чиновник получил 5 лет колонии по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».