В Ростове начались новые слушания по делу экс-министра ЖКХ региона

Экс-чиновника подозревают в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), накануне его повторно арестовали в связи с обвинениями в очередных эпизодах нарушения закона. Предполагается, что в СИЗО подсудимый пробудет до 30 января 2025 года включительно.