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7 детей и 44 взрослых утонули в Свердловской области

С начала 2024 года на водоемах Свердловской области погиб уже 51 человек.

Среди них 7 детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

При этом было составлено 255 административных протоколов на граждан, которые нарушают правила безопасности на водных объектах. Сумма штрафа составила более 600 тысяч рублей. Было задержано 5 маломерных судов.

Работу по обеспечению безопасности и минимизации рисков на акваториях проводят специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

«МК-Урал» ранее писал, что в поселке Мартюш под Каменском-Уральским спасатели обнаружили в реке Исеть тело ребенка.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливают инспекторы МЧС и следователи.

МЧС