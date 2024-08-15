7 детей и 44 взрослых утонули в Свердловской области

Среди них 7 детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
При этом было составлено 255 административных протоколов на граждан, которые нарушают правила безопасности на водных объектах. Сумма штрафа составила более 600 тысяч рублей. Было задержано 5 маломерных судов.
Работу по обеспечению безопасности и минимизации рисков на акваториях проводят специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС.
«МК-Урал» ранее писал, что в поселке Мартюш под Каменском-Уральским спасатели обнаружили в реке Исеть тело ребенка.
Обстоятельства гибели ребенка устанавливают инспекторы МЧС и следователи.