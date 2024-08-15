Бывшему застройщику «Миловского парка» в Уфе отменили УДО

С сентября 2013 года по июль 2017 года руководители ООО «КилСтройИнвест» под видом строительства многоэтажек в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Однако свои обязательства застройщик не выполнил, причинив более чем 1200 гражданам и 205 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 млрд рублей.
Ранее он был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляционным постановлением Верховного суда Башкирии неотбытая часть наказания по приговору заменена на 4 года 6 месяцев 22 дня принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.
Постановлением Калининского районного суда Уфы обвиняемый освобожден от наказания в виде принудительных работ условно-досрочно на 4 года 3 месяца 2 дня.
Не согласившись с этим, прокуратура обжаловала судебный акт в апелляционном порядке. Верховный суд Башкирии отменил решение районного суда и отказав осужденному в условно-досрочном освобождении.
Данное наказание ему предстоит отбыть в исправительном центре УФСИН России по РБ.