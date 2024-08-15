Бывшему застройщику «Миловского парка» в Уфе отменили УДО

С сентября 2013 года по июль 2017 года руководители ООО «КилСтройИнвест» под видом строительства многоэтажек в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Однако свои обязательства застройщик не выполнил, причинив более чем 1200 гражданам и 205 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 млрд рублей.