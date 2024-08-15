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Бывшему застройщику «Миловского парка» в Уфе отменили УДО

Прокуратура добилась отмены условно-досрочного освобождения бывшему застройщику ЖК «Миловский парк». Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С сентября 2013 года по июль 2017 года руководители ООО «КилСтройИнвест» под видом строительства многоэтажек в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Однако свои обязательства застройщик не выполнил, причинив более чем 1200 гражданам и 205 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 млрд рублей.

Ранее он был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляционным постановлением Верховного суда Башкирии неотбытая часть наказания по приговору заменена на 4 года 6 месяцев 22 дня принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Постановлением Калининского районного суда Уфы обвиняемый освобожден от наказания в виде принудительных работ условно-досрочно на 4 года 3 месяца 2 дня.

Не согласившись с этим, прокуратура обжаловала судебный акт в апелляционном порядке. Верховный суд Башкирии отменил решение районного суда и отказав осужденному в условно-досрочном освобождении.

Данное наказание ему предстоит отбыть в исправительном центре УФСИН России по РБ.