В этой быстро меняющейся обстановке выступать с идеями о создании какой-либо «зоны безопасности» с украинской стороны преждевременно. До какой-то степени заявления Ирины Верещук были бы оправданны, если бы линия боевого соприкосновения в Курской области стабилизировалась, ВСУ провели фортификационное оборудование полос обороны и отразили все атаки ВС РФ. В общем, что называется, закрепились на достигнутых рубежах. Однако ничего подобного на самом деле не наблюдается. Враг остановлен, и ВС РФ готовятся провести наступательную операцию с целью разгрома ВСУ. Да и в настоящее время в Курской области вообще нет четкой фиксации линии фронта.