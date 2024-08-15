Школьницу из Копейска порезало винтом катера в Сочи

Школьница из Челябинской области тяжело пострадала, купаясь в море курортного микрорайона Сочи. Проезжавший катер винтом вспорол девочке бок, её доставили в реанимацию. После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Рассказываем, что известно об обстоятельствах ЧП на воде и что говорят очевидцы происшествия.
Разворачивался и не заметил?
Трагедия едва не случилась 11 августа в посёлке Лоо Лазаревского района Сочи. Купавшаяся в море девочка-подросток попала под винт маломерного судна. Травмы оказались серьёзными. На снятом очевидцами видео видно, что девушка в полубессознательном состоянии лежит на катере, вокруг неё — толпа людей. Очевидцы звонят в скорую.
«Открытая рана брюшной полости», — встревоженно говорят люди, видимо, в разговоре с медиками.
Прибывшая бригада скорой помощи доставила 16-летнюю пострадавшую в больницу. На место ЧП прибыли следователи. Как сообщили в Западном МСУ на транспорте СУ России, после случившегося возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
Вышла из комы
Как удалось выяснить корреспонденту chel.aif.ru, пострадавшая в этом году закончила девятый класс копейской школы. Судя по информации на странице учебного заведения, она не раз становилась победительницей различных соревнований и олимпиад, в том числе молодёжного форума «Энергия будущего».
Родительский комитет объявлял сбор на лечение и реабилитацию девочки, в настоящее время он закрыт.
«Сильно повреждены органы брюшной полости и грудной клетки, вчера её вывели из комы», — говорилось в сообщении, опубликованном 14 августа.
Кто виноват?
В Сочинском ЛУ МВД на транспорте рассказали, что катер травмировал девочку, когда разворачивался за буйками. Управлял плавсредством 62-летний мужчина. Судно на время расследования у него изъяли.
Очевидцы и те, кто знаком с ситуацией, по-разному описывают события, случившиеся в тот день на пляже.
«Девушка — слава Богу, удачно прооперирована и идёт на поправку — висела на буйке и поплыла в сторону моря, пересекая траекторию движения катера, который подошёл от моря и разворачивался для захода в техническую зону. Безусловно, происшествие весьма печально и прискорбно. Но следствие разберётся. Водитель, кстати, с сердечным приступом был тоже доставлен ночью правоохранителями в больницу», — пишет в сообществе «ЧП Сочи» Тарас Швец.
Другие очевидцы рассказывают, что катер якобы заехал в купальную зону, где плескались две девушки и парень. Серьёзно пострадала лишь юная копейчанка. По словам отдыхающих, купавшегося рядом юношу также задело, однако, невзирая на это, он принялся спасать истекавшую кровью девочку.
Мы написали участнику событий, о котором идёт речь, однако парень отказался от комментариев.
«Я связался с её родителями, они сказали не разглашать никакой информации», — коротко ответил он на вопросы корреспондента chel.aif.ru.
На вопрос, пострадал ли он сам, молодой человек скромно ответил, что получил «небольшое сотрясение и всё». Выяснить обстоятельства происшествия предстоит следователям.