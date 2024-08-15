Школьницу из Копейска порезало винтом катера в Сочи

«Девушка — слава Богу, удачно прооперирована и идёт на поправку — висела на буйке и поплыла в сторону моря, пересекая траекторию движения катера, который подошёл от моря и разворачивался для захода в техническую зону. Безусловно, происшествие весьма печально и прискорбно. Но следствие разберётся. Водитель, кстати, с сердечным приступом был тоже доставлен ночью правоохранителями в больницу», — пишет в сообществе «ЧП Сочи» Тарас Швец.