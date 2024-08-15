Предостерегала от мошенников, но сама стала жертвой. Работник банка из Иркутска потеряла три млн на лже-инвестициях

Банковский работник из Иркутска объясняла клиентам, как обезопасить себя от дистанционного мошенничества, но не заметила, как сама попалась на удочку аферистов. 31-летняя девушка решила заработать на инвестициях и на протяжении 2,5 месяцев вносила кредитные и собственные деньги на счет. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области сибирячка лишилась более трех миллионов рублей.