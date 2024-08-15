Предостерегала от мошенников, но сама стала жертвой. Работник банка из Иркутска потеряла три млн на лже-инвестициях

Банковский работник из Иркутска объясняла клиентам, как обезопасить себя от дистанционного мошенничества, но не заметила, как сама попалась на удочку аферистов. 31-летняя девушка решила заработать на инвестициях и на протяжении 2,5 месяцев вносила кредитные и собственные деньги на счет. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области сибирячка лишилась более трех миллионов рублей.
— Девушке поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился «брокером» и рассказал о новой инвестиционной компании. Как пояснил мужчина, высокая доходность и скорость вывода денежных средств в их фирме «значительно превосходит конкурентов на рынке». Для убедительности аферисты отображали в приложении несуществующую прибыль от совершенных сделок, — поделились полицейские.
Вывести деньги со счета у нее, конечно же, не получилось, а так называемые консультанты перестали выходить на связь. Теперь полицейские проводят проверку по данному факту. Только 1 августа от рук телефонных мошенников пострадало более 90 жителей Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за неосторожного обращения с огнем жителю Слюдянского района придется заплатить более 4,2 млн рублей.
Курьер мошенников, обманувших певицу Ларису Долину на 200 миллионов, раскрыла некоторые подробности аферы. Сайт KP.RU привел показания женщины.