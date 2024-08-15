Фасад многоэтажного дома обрушился в Алматы

Как сообщили в районном акимате, 15 августа в 02:30 в микрорайоне Аксай-4, дом 16а произошло отслоение наружной облицовки и утеплителя стены с северной стороны шестиэтажного дома. Предварительная площадь — 194 квадратных метра (с 1 по 6 этаж).
— В настоящее время сотрудниками акимата Ауэзовского района и ТОО «Алматы Тұрғын үй» проводится обследование дома, — отметили в акимате.
Дом был сдан в эксплуатацию в 2012 году. Срок гарантийного обязательства на фасадные работы составляет два года с момента сдачи дома в эксплуатацию, он истек в 2014 году.
— Ответственность за содержание дома лежит на собственниках квартир. Будет рассчитана сметная стоимость восстановления данного дома через ТОО «Алматы Тұрғын үй» за счет жильцов. Помимо этого, будут проведены работы по вывозу строительного мусора, — добавили в акимате.