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В Екатеринбурге гражданку США признали виновной в госизмене

15 августа Свердловский областной суд признал виновной гражданку России и США Ксению Карелину по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: прокуратура Свердловской области

В суде установили, что 24 февраля Карелина оказала финансовую помощь представителям Вооруженных сил Украины в деятельности, которая направлена против безопасности России.

Карелина собирала деньги и перевела их украинско-американской организации. Средства были направлены на приобретение ВСУ экипировки, средств поражения и боеприпасов.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что Ксения Карелина признала свою вину. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей.

«МК-Урал» ранее писал, что государственный обвинитель попросил назначить для Карелиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 500 тысяч рублей.