В Екатеринбурге гражданку США признали виновной в госизмене

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что Ксения Карелина признала свою вину. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей.