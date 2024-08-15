В Екатеринбурге гражданку США признали виновной в госизмене

В суде установили, что 24 февраля Карелина оказала финансовую помощь представителям Вооруженных сил Украины в деятельности, которая направлена против безопасности России.
Карелина собирала деньги и перевела их украинско-американской организации. Средства были направлены на приобретение ВСУ экипировки, средств поражения и боеприпасов.
В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что Ксения Карелина признала свою вину. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что государственный обвинитель попросил назначить для Карелиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 500 тысяч рублей.