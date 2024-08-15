Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенников с переводами

Аферисты используют ложные сообщения о переводах для кражи денег у жертв. Об этом сообщает Сибирское ГУ ЦБ РФ.
Мошенники отправляют небольшую сумму через банковские приложения, после чего создают общий чат, в котором имитируют уведомление о крупном переводе. Это может побудить жертву вернуть свои деньги, полагая, что это ошибка.
Эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов советует не пересылать свои деньги по неизвестным реквизитам, чтобы не стать пособником преступников. Возвращать средства только по тем же реквизитам, с которых они поступили.
ГУ МВД по Новосибирской области также рекомендует проверять происхождение средств перед их возвратом.