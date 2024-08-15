Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенников с переводами

Сибирское ГУ ЦБ РФ предупреждает о новой мошеннической схеме.

Источник: Сиб.фм

Аферисты используют ложные сообщения о переводах для кражи денег у жертв. Об этом сообщает Сибирское ГУ ЦБ РФ.

Мошенники отправляют небольшую сумму через банковские приложения, после чего создают общий чат, в котором имитируют уведомление о крупном переводе. Это может побудить жертву вернуть свои деньги, полагая, что это ошибка.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов советует не пересылать свои деньги по неизвестным реквизитам, чтобы не стать пособником преступников. Возвращать средства только по тем же реквизитам, с которых они поступили.

ГУ МВД по Новосибирской области также рекомендует проверять происхождение средств перед их возвратом.