Тройное ДТП на трассе Омск — Красноярка унесло жизни трех человек

Сегодня, около часа дня, на трассе Омск — Красноярка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, а еще трое доставлены в больницу.
По данным пресс-службы Госавтоинспекции, автомобиль «Сузуки» выехал на встречную полосу на 33-м километре пути и врезался в УАЗ. После столкновения отечественный автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии на месте погибли: 45-летний водитель УАЗа, его 21-летний пассажир, а также женщина, управлявшая иномаркой, 1979 года рождения. Трое других участников ДТП получили травмы и находятся под медицинским наблюдением.
В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.