В Яшнабадском районе столицы произошел крупный пожар. Видео

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожарно-спасательный расчет прибыл на место в 12:23, а в 13:08 пожар был ликвидирован.
В результате пожара никто не пострадал и не погиб.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в одном из районов махали «Урта-Масджид» Яшнабадского района произошел пожар из-за возгорания мусора и веток, передает корреспондент Podrobno.uz.
В пресс-службе МЧС уточнили, что пожарно-спасательный расчет прибыл на место в 12:23, а в 13:08 пожар был ликвидирован.
В результате пожара никто не пострадал и не погиб.