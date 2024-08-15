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В Яшнабадском районе столицы произошел крупный пожар. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в одном из районов махали «Урта-Масджид» Яшнабадского района произошел пожар из-за возгорания мусора и веток, передает корреспондент Podrobno.uz.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожарно-спасательный расчет прибыл на место в 12:23, а в 13:08 пожар был ликвидирован.

В результате пожара никто не пострадал и не погиб.

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