«Срочный сбор! В тайге пропал ребенок»: 5 самых громких поисков этого лета в Иркутской области

— Пошли за грибами, отошли буквально от тропы на два метра и заплутали…" — вот такие объяснения обычно и слышат волонтеры поисково-спасательных отрядов и полицейские от тех, кто заблудился в лесу.
Май — октябрь — самый сезон «потеряшек». Любители сбора черемши, грибов, ягод, орехов, «зная в лесу каждый уголок», очень часто теряются. Причем плутают далеко не только новички! О самых громких и «тревожных» поисках этого лета в эфире радио «Комсомольская правда» — Иркутск на частоте 91,5 fm рассказали врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Александр Сверлов и руководитель подразделения национального центра помощи пропавшим по Иркутску и Иркутскому району Татьяна Максимович.
Спал на велосипеде и укрывался руками от дождя.
«Срочный сбор волонтеров. Пропал ребенок в лесу!».
История исчезновения 6-летнего мальчика взбудоражила, кажется, не только жителей Братского района, но и всей области. Ребенок пропал вечером 11 июля в деревне, куда его родители отправили на лето к прабабушке. К слову, местность красивейшая, но не самая безопасность. Село окружает непроходимая тайга, широкая река Ия и огромное Братское водохранилище.
Мальчишка взял велосипед и отправился кататься. Однако ближе к вечеру ребенок не вернулся домой. Родные тут же забили тревогу, позвонили в полицию и обратились за помощью к волонтерам. После того, когда в деревне были осмотрены каждый сарай и чердак, стало понятно, что искать дошкольника нужно в лесу.
В поисках участвовало больше сотни человек: личный состав всех структурных подразделений МУ МВД России «Братское», кинологи с собаками, казаки, волонтеры нескольких поисково-спасательных отрядов Иркутской области и добровольцы. В обед 12 июля мальчика нашли живым и невредимым в нескольких километрах от деревни.
2,5 суток выживали в глухой тайге.
Еще один случай чудесного спасения на днях произошел в Братском районе. 62-летний Василий Тимчук и его 40-летний приятель 10 августа отправились в поселок Турма за ягодой. Однако вместо нее попался другой «улов» — целые поляны грибов. Насобирав подосиновиков, мужчины собрались уже возвращаться, но найти обратный путь не смогли.
— Связь на телефоне не ловила. К тому же уже близился вечер. Пришлось ночевать в лесу под открытым небом. Хорошо, что спички были с собой! Развели огонь, легли спать.
На следующий день мужчины выбрались к железнодорожному мосту в районе станции Огневка. Как оказалось, они ушли от Турмы на 23−25 километров! Тут же телефон оповестил о том, что найдена связь. Грибники позвонили спасателям и сообщили свои координаты. На поиски выдвинулись волонтеры, спасатели и полицейские. Но вот незадача: через некоторое время у мужчин разрядились аккумуляторы телефонов. Пришлось ориентироваться на линию электропередач. Выбраться засветло грибникам не удалось, поэтому пришлось вновь обустраивать ночлег в лесу.
— Зарядил дождь. У нас была с собой пленка, соорудили из нее небольшой балаган. Через 2,5 дня выбрались к железнодорожной станции!
Ушли в лес и не вернулись.
Однако не все истории имеют благополучный конец.
1 июня в полицию поступило сообщение о пропаже 71-летнего Владимира Лапицкого, который потерялся в лесу в Тайшетском районе. Мужчина ушел из своего дома в поселке железно-дорожной станции Запань в Зареченском муниципальном образовании за черемшой в 9 утра. Но домой в тот день он так и не вернулся. С заявлением к правоохранителям обратилась его супруга. Поиски не привели к результатам. На сегодняшний момент о судьбе пенсионера ничего не известно.
Еще одного сборщика черемши так и не нашли в Иркутске. 74-летний Михаил Рябченко тоже ушел в лес 1 июня. Мужчина отправился в район Голоустненского тракта и не вернулся. В полицию обратились обеспокоенные родственники.
Приметы: Михаилу Рябченко на вид 75 лет. Рост пенсионера составляет около 170 сантиметров, волосы седые, стрижка короткая, глаза серо-голубые. Был одет в черную кепку, серую куртку, камуфляжные зеленые штаны, на ногах берцы.
А меньше месяца назад в Братском районе без вести пропал 88-летний грибник Борис Ксюк. 28 июля мужчина ушел в лес за грибами из дома, расположенного в СНТ «Таежный ключ» дачного поселка Зяба и до сих пор не вернулся. С заявлением в дежурную часть обратилась супруга пенсионера.
Приметы: рост около 174 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза и коротко стриженные седые волосы. Пенсионер был одет в серые кепку и ветровку, красную футболку, темно-серую мастерку, черные штаны с рисунком.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, подводить итоги летнего сезона пока еще рано. В прошлом году в лесу потерялись 53 человека, из которых 30 — именно летом. В этом году ситуация значительно лучше, людей терялось гораздо меньше. Были случаи, когда все решалось в течение суток. Поэтому такие истории в статистику не включаются. Например, в Усольском районе инспектор ГИБДД за два дня вывел из леса двоих человек. Женщина с ограниченными возможностями здоровья пошла собирать ягоду. Перейдя реку, она оказалась на острове. Но вода в водоеме поднялась и она поняла, что не может вернуться обратно. Пришлось искать помощи по телефону.
На следующий же день экипаж, в котором был задействован тот же самый инспектор, получил сигнал из другой части района. Семейная пара, которая собирала голубику, потерялась в лесу. У них был при себе телефон. Полицейские ездили по проселочным дорогам и использовали звуковые сигналы, чтобы потерявшиеся их услышали и вышли на звук.
ВАЖНО!
Собираясь в лес, необходимо:
Сообщить точный или приблизительный маршрут родственникам или знакомым, а также примерное время возвращения.
Не надевать одежду камуфляжной расцветки, а выбрать яркие цвета.
Изучить карту местности, куда собираетесь отправиться.
Взять с собой: заряженный телефон, компас, спички, средства для первой помощи и лекарства (если необходимы при хронических заболеваниях), питьевую воду, еду для перекуса.