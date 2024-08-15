«Срочный сбор! В тайге пропал ребенок»: 5 самых громких поисков этого лета в Иркутской области

Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, подводить итоги летнего сезона пока еще рано. В прошлом году в лесу потерялись 53 человека, из которых 30 — именно летом. В этом году ситуация значительно лучше, людей терялось гораздо меньше. Были случаи, когда все решалось в течение суток. Поэтому такие истории в статистику не включаются. Например, в Усольском районе инспектор ГИБДД за два дня вывел из леса двоих человек. Женщина с ограниченными возможностями здоровья пошла собирать ягоду. Перейдя реку, она оказалась на острове. Но вода в водоеме поднялась и она поняла, что не может вернуться обратно. Пришлось искать помощи по телефону.