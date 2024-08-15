В Уфе вынесли приговор экс-директору «Башкоммунприбора»

В суде было установлено, что с 2017 по 2019 годы Ренат Насыров без проведения торгов заключал с подконтрольными ему компаниями договоры на проведение подрядных работ по реконструкции систем отопления на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Часть работ выполнял «Башкоммунприбор», но подрядчикам оплачивали работы в полном объеме.