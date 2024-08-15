В Уфе вынесли приговор экс-директору «Башкоммунприбора»

По данным «Ъ-Уфа», экс-директор «Башкоммунприбора» Ренат Насыров (руководил предприятием в 2017—2019 годах) приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн руб., учредитель ООО «Теплоучетсервис» Денис Кульмухаметов — к пяти годам колонии и 500 тыс. руб. штрафа, экс-директор ООО «Фирма “Стройтех”» Луиза Насырова — к четырем годам и 400 тыс. руб. штрафа, экс-директор ООО «Сантек» Александр Свистун — к двум годам колонии общего режима и 200 тыс. руб. штрафа.
В суде было установлено, что с 2017 по 2019 годы Ренат Насыров без проведения торгов заключал с подконтрольными ему компаниями договоры на проведение подрядных работ по реконструкции систем отопления на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Часть работ выполнял «Башкоммунприбор», но подрядчикам оплачивали работы в полном объеме.
Кроме того, бывший директор приобретал оборудование и материалы по завышенной стоимости у «Теплоучетсервиса».
В результате «Башкоммунприбору» был причинен ущерб на общую сумму более 54 млн руб.
Подсудимые не признали вину. Их взяли под стражу в зале суда.
Как сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР, на недвижимое имущество осужденных и их родственников общей стоимостью более 74 млн руб. наложен арест.