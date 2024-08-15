15-летнюю девочку из Омской области, которая пропала, нашли живой

Ранее мы писали о людях, которых до сих пор не нашли. С 1992 года в Омской области разыскивают более трёхсот человек, среди которых 24 ребёнка. Тех, кто пропал уже давно, на улице узнать очень сложно — дети могли вырасти, а взрослые постареть. Тем не менее родные и близкие пропавших до сих пор не теряют надежды.