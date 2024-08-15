15-летнюю девочку из Омской области, которая пропала, нашли живой

В официальной группе ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили, что 15-летняя девочка, которая пропала в Омске, была найдена живой.
Пока никаких подробностей не сообщается. Напомним, что на связь девушка не выходила со вчерашнего дня. 14 августа она около 12.00 вышла из дома в Марьяновке, дошла до ЖД вокзала, где села на маршрутку и отправилась в Омск.
Ранее мы писали о людях, которых до сих пор не нашли. С 1992 года в Омской области разыскивают более трёхсот человек, среди которых 24 ребёнка. Тех, кто пропал уже давно, на улице узнать очень сложно — дети могли вырасти, а взрослые постареть. Тем не менее родные и близкие пропавших до сих пор не теряют надежды.