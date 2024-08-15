Минобороны сообщило, что отбило у ВСУ село Крупец в Курской области

Также в сводке сообщается об ударах по живой силе и технике ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного в Курской области. В районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области нанесены удары по складам с боеприпасами.
МЧС также сообщило, что за сутки из приграничных районов Курской области было эвакуировано более 720 человек. Более 9,5 тыс. человек, покинувших свои дома в приграничье, находятся в пунктах временного размещения.
Бои с ВСУ в Курской области начались 6 августа. В регионе объявлен режим ЧС федерального масштаба и объявлен режим КТО. Всего из приграничных районов Курской области эвакуированы более 120 тыс. человек. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что на территорию региона заходили более 12 тыс. военных ВСУ.