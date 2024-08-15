Минобороны сообщило, что отбило у ВСУ село Крупец в Курской области

Минобороны в ежедневной сводке рассказало о ситуации в Курской области, в которую вторглись ВСУ. Ведомство сообщило, что за минувшие сутки были пресечены попытки прорыва противника вглубь региона в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Кроме того, российским военным удалось восстановить контроль над селом Крупец восточнее Суджи.