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Минобороны сообщило, что отбило у ВСУ село Крупец в Курской области

Минобороны в ежедневной сводке рассказало о ситуации в Курской области, в которую вторглись ВСУ. Ведомство сообщило, что за минувшие сутки были пресечены попытки прорыва противника вглубь региона в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Кроме того, российским военным удалось восстановить контроль над селом Крупец восточнее Суджи.

Источник: РИА "Новости"

Также в сводке сообщается об ударах по живой силе и технике ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного в Курской области. В районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области нанесены удары по складам с боеприпасами.

МЧС также сообщило, что за сутки из приграничных районов Курской области было эвакуировано более 720 человек. Более 9,5 тыс. человек, покинувших свои дома в приграничье, находятся в пунктах временного размещения.

Бои с ВСУ в Курской области начались 6 августа. В регионе объявлен режим ЧС федерального масштаба и объявлен режим КТО. Всего из приграничных районов Курской области эвакуированы более 120 тыс. человек. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что на территорию региона заходили более 12 тыс. военных ВСУ.