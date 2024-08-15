Мужчину отправили в колонию за смерть семилетнего сына в ДТП под Петербургом

Вечером 15 апреля прошлого года 35-летний мужчина сел за руль пьяным. В тот день в салоне сидел его семилетний сын. На территории СНТ «Металлург» в Пикалево водитель потерял управление, съехал в кювет и влетел в забор. В результате жуткой аварии мальчик погиб. Против местного жителя возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленобласти.
— Ребенок находился в легковушке без детского удерживающего кресла, — добавили в ведомстве.
Сегодня, 15 августа, Бокситогорский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии-поселении. Осужденному также запретили садиться за руль в течение двух лет и шести месяцев.
Напомним, в этот четверг из окна частного дома в Петергофе выпал трехлетний мальчик. Родители малыша в тот момент были этажом ниже. Пострадавшего отвезли в больницу.