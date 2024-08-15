Мужчину отправили в колонию за смерть семилетнего сына в ДТП под Петербургом

Вечером 15 апреля прошлого года 35-летний мужчина сел за руль пьяным. В тот день в салоне сидел его семилетний сын. На территории СНТ «Металлург» в Пикалево водитель потерял управление, съехал в кювет и влетел в забор. В результате жуткой аварии мальчик погиб. Против местного жителя возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленобласти.