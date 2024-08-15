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В Пермском крае простились с Олегом Рочевым, погибшим в СВО две недели назад

С погибшим в ходе СВО на Украине земляком простились 15 августа в Чусовом.

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов сообщил о гибели в ходе проведения СВО на Украине 37-летнего земляка Рочева Олега Владимировича. Церемония прощания с погибшим бойцом состоялась 15 августа.

Олег Рочев родился 23 мая 1987 года в Коми АССР. После окончания профтехучилища переехал в поселок Лямино под Чусовым, работал на лесопилке. Олега Владимировича многие знали как отзывчивого и верного друга, любящего отца и мужа.

Олег Рочев заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в зоне проведения спецоперации на Украине. Служил в должности начальника радиостанции КШМ взвода связи мотострелкового батальона. Погиб при выполнении боевой задачи 30 июля 2024 года.

За проявленный героизм Олег Владимирович Рочев награжден «Орденом Мужества» (посмертно).

Глава и администрация Чусовского округа выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка.