Два человека пострадали в лобовом столкновении Renault и «Жигулей» под Полоцком

В Полоцком районе на трассе Р-14 произошло столкновение «Рено» с «Жигулями», сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».
Лобовое ДТП произошло утром 15 августа на подъезде к городу Новополоцк от автодороги Р-14.
Предварительно установлено, что 62-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать попутный грузовик, но не успел завершить маневр и столкнулся со встречными «Жигулями».
В аварии серьезные травмы получили водитель и пассажир «Жигулей», 1986 и 1990 годов рождения. Они госпитализированы.