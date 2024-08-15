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Два человека пострадали в лобовом столкновении Renault и «Жигулей» под Полоцком

В Полоцком районе на трассе лоб в лоб столкнулись Renault и «Жигули».

В Полоцком районе на трассе Р-14 произошло столкновение «Рено» с «Жигулями», сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».

Лобовое ДТП произошло утром 15 августа на подъезде к городу Новополоцк от автодороги Р-14.

Предварительно установлено, что 62-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать попутный грузовик, но не успел завершить маневр и столкнулся со встречными «Жигулями».

В аварии серьезные травмы получили водитель и пассажир «Жигулей», 1986 и 1990 годов рождения. Они госпитализированы.