Минобороны отчиталось об ударе по колонне из 15 топливозаправщиков ВСУ

Согласно сводке военного ведомства за 14 августа, российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области. В тот же день министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что жители 183 населенных пунктов Сумской области подлежат первоочередной эвакуации, свои дома уже покинули более 20 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. — дети.