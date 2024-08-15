Пять воронежцев задержали за изготовление шпионских устройств

Как пояснили в пресс-службе УФСБ, устройства могли использовать для технической разведки. Комплектующие в область поставлялись незаконно. В схеме оказались замешаны сотрудники частного детективного агентства, ЧОПа и бизнесмены. Силовики изъяли у них как детали, так и готовые устройства. Оборудование использовали для выведывания личной и коммерческой информации.