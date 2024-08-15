Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять воронежцев задержали за изготовление шпионских устройств

Силовики вычислили пять жителей Воронежской области, которые незаконно изготовляли и устанавливали устройства слежения скрытого типа. В отношении воронежцев возбудили уголовное дело, а на днях вынесли и приговор.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ, устройства могли использовать для технической разведки. Комплектующие в область поставлялись незаконно. В схеме оказались замешаны сотрудники частного детективного агентства, ЧОПа и бизнесмены. Силовики изъяли у них как детали, так и готовые устройства. Оборудование использовали для выведывания личной и коммерческой информации.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Максимальное наказание по статье — четыре года тюрьмы, однако в июле 2024 года суд решил ограничиться штрафами — воронежцам придется заплатить от 30 до 100 тысяч рублей.