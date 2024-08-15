Бывший министр ЖКХ Андрей Майер признался в халатности на суде

Ранее Андрея Майера признали виновным в злоупотреблении полномочий при строительстве парков в Ростове и в Звереве. Приговор эск-министру вынесли в марте 2023 года, наказание — три года и пять месяцев колонии.
В тюрьме Майеру зачли пребывание под стражей и домашний арест, поэтому 20 июля его выпустили из СИЗО, но снова задержали и отправили к следователям.
Согласно новому обвинению, Майер с 2018 по 2020 годы создал противоречащие законодательству условия конкурса проектов благоустройства «Формирование современной городской среды».
Участниками были муниципалитеты, они должны были подготовить сметы и предоставить положительное заключение государственной экспертизы в отношении объектов благоустройства.
Как считает следствие, Майер приказал «неустановленному лицу» изменить требования к документации для участия в конкурсе и вместо госэкспертизы была проведена техническая экспертиза «неустановленной группой лиц». В итоге победили 20 заявок, хотя большинство из проекто не прошло госэкспертизу и не должно было участвать в конкурсе. После окончания конкурса на благоустройство объектов было выделено 887 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
«Вину признаю частично. Считаю, что предъявленные мне обвинения являются чрезмерными. Факты, изложенные в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого, не в полной мере соответствуют фактическим обстоятельствам. Полагаю, что в моих действиях могут быть усмотрены признаки халатности, однако умышленного превышения своих полномочий я не совершал. Я осуществлял общее руководство министерством, в связи с чем непосредственное текущее участие в областном конкурсе не принимал», — цитирует «Блокнот Ростов» речь Андрея Майера на суде.