Бывший министр ЖКХ Андрей Майер признался в халатности на суде

«Вину признаю частично. Считаю, что предъявленные мне обвинения являются чрезмерными. Факты, изложенные в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого, не в полной мере соответствуют фактическим обстоятельствам. Полагаю, что в моих действиях могут быть усмотрены признаки халатности, однако умышленного превышения своих полномочий я не совершал. Я осуществлял общее руководство министерством, в связи с чем непосредственное текущее участие в областном конкурсе не принимал», — цитирует «Блокнот Ростов» речь Андрея Майера на суде.